Andrea Barzagli, ex difensore centrale della Juventus, ha commentato Roma-Juventus 1-0 ai microfoni dell’emittente streaming Dazn.

Barzagli parla di Roma-Juve

“Solo Mourinho sa mettere così in campo la sua squadra, non è una cosa per tutti gli allenatori. Li ha indirizzati a difendere bene, ha giocato una partita sulla Juventus, forse si aspettava qualcosa in più dai tre davanti ma poi bravissimi i suoi a stare concentrati sul piano partita. Poi esiste anche la fortuna e un gol inaspettato…”