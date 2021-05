La Juve comunica a Mendes una decisione: Ronaldo ai saluti?

Ronaldo al passo di addio? – Ci sono tutti presupposti. Le strade potrebbero dividersi per motivi diversi. La Juve da una parte per un nuovo rilancio. Ronaldo da un’altra parte per continuare la sua carriera.

Dal Corriere dello Sport si legge: “In questa fase di attesa, la Juve ha fatto sapere al super agente (Jorge Mendes, ndr) e quindi al calciatore che sì, un sua partenza potrebbe a questo punto fare comodo per voltare pagina in campo e far rifiatare il bilancio”.

Così la cessione darebbe ossigeno alle casse del club, inoltre consentirebbe di avviare un nuovo ciclo tecnico, senza la centralità assoluta dell’asso portoghese.