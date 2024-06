Licenziamento Allegri, anche FIGC infastidita: il motivo 

Allegri-Juventus, è finita davvero come peggio non poteva questo matrimonio che per anni ha segnato traguardi storici e che ha comunque un posto di rilievo nella storia bianconera: addirittura con un licenziamento per giusta causa. La notifica è arrivata al tecnico direttamente a Londra dov’è attualmente per godersi la finale di Champions League di stasera, ovvero Borussia Dortmund-Real Madrid.

Non trovando l’accordo alle fasi preliminari della discussione, la Vecchia Signora ha deciso di dare uno strappo netto e metterla su questo piano dopo quanto accaduto nella finale di Coppa Italia che ha portato poi all’esonero a sorpresa per il tecnico toscano e la chiamata ad intermin di Paolo Montero per le ultime due partite di campionato.

Licenziamento Allegri, anche FIGC irritata con la Juventus

Ovviamente la questione non finirà qui, anche perché significherebbe che il tecnico andrebbe a rinunciare all’ultimo anno di contratto da 10 milioni di euro con la risoluzione contrattuale giunta in queste ore: l’allenatore trascina piuttosto tutti in tribunale, impugnando il licenziamento e provando a ottenere ora anche i danni di immagine.

In tutto questo, come svela TMW, sullo sfondo ci sarebbe anche la stessa FIGC irritata per quanto accaduto. Il motivo? Lo ritiene un danno di immagine anche per se stessa, in quanto il tutto è accaduto proprio dopo Atalanta-Juventus che doveva essere una festa gobba e invece è diventato teatro per la sfuriata del tecnico contro tutto e tutti. Inoltre, secondo la federazione, tale vicenda macchia in generale l’immagine del calcio italiano.