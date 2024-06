Calciomercato Juve, pressing Chelsea per Calafiori: lui vuole il bianconero

Calciomercato Juve, ora parte l’assalto a Roberto Calafiori del Bologna: lo annuncia il Corriere Torino oggi in edicola. Alla Continassa infatti non hanno assolutamente dubbi: è l’ex pupillo di Thiago Motta il nome ideale da affiancare a Gleison Bremer per una super difesa e aprire un nuovo ciclo glorioso con una retroguardia rocciosa dal suo interno.

Nei recenti anni d’oro dei nove scudetti consecutivi la Vecchia Signora ha avuto 8 volte su 9 la miglior difesa del torneo ed è da questo presupposto che la società vuole ripartire per tornare al vertice. Nato terzino, Calafiori sarebbe adatto anche per la capacità di far partire l’azione da dietro e adattabile sia in una difesa a quattro che potenzialmente a tre all’occorrenza.

Calciomercato Juve, ultime su Calafiori

La Juventus, però, ovviamente non è l’unica interessata di fronte a un talento di questa portata. In pressing, riporta il quotidiano, c’è anche il Chelsea pronto ad esaudire anche la richiesta da 25 milioni a salire del Bologna. La Juve sarebbe però in vantaggio perché può contare sulla volontà del calciatore pronto a seguire il suo ex allenatore e in generale di vestire una maglia tanto prestigiosa per un assoluto salto di qualità per la propria carriera.

Giuntoli nel frattempo pensa di inserire due giocatori nell’affare per provare a calare le pretese economiche degli emiliani: Fabio Moretti e Hans Nicolussi Caviglia. Con Michele Di Gregorio in porta, Calafiori sarebbe dunque la seconda pedina per rinvigorire la nuova difesa juventina in attesa poi di passare al centrocampo dove c’è il grande sogno di quest’estate: Teun Koopmeiners.