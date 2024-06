Calciomercato Juve, colpo a sorpresa Anguissa? Cosa filtra

Calciomercato Juve, l’asse col Napoli si fa sempre più caldo. Ed è inevitabile considerando i protagonisti da una parte e dall’altra: il neo Dt Cristiano Giuntoli che in azzurro, appena un anno fa, ci ha vinto uno storico campionato e Giovanni Manna e Antonio Conte, juventini doc, chiamati a risollevare una squadra sprofondata nella vergogna nell’immediato post scudetto.

Giocoforza, il direttore tecnico juventino guarda i talenti in uscita dalla sua vecchia squadra e il neo Ds partenopeo – così come il mister – prova ad attingere dalla Vecchia Signora. Ma nel frattempo di capire se vi saranno davvero margini per Giovanni Di Lorenzo e oltre alla nuova ipotesi legata a Giacomo Raspadori, spunta un altro nome nel mirino di Giuntoli: quello di Frank Anguissa, centrocampista preso in passato dal Tottenham come esubero assoluto e portato a livelli importantissimi nel campionato italiano.

Calciomercato Juve, Giuntoli porta Anguissa in bianconero?

Come riportano i colleghi di TuttoNapoli, è da mesi che Giuntoli starebbe lavorando a fari spenti per questa pista: il calciatore, reduce da un’annata disastrosa, è potenzialmente in uscita e non costerebbe troppo. Sarebbe inoltre un rinforzo di esperienza per la mediana. Già a gennaio ci sarebbe stata un’offensiva gobba ma Aurelio De Laurentiis l’avrebbe respinta: ora, con la rivoluzione in atto, potrebbe cambiare tutto e approdare effettivamente alla Continassa in caso di offerta giusta.