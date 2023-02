Locatelli lancia la sfida al Nantes, le parole del bianconero

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nantes in Europa League.

Conferenza stampa Locatelli

Con che animo ci si avvicina a questa partita?

“È chiaro che il risultato dell’andata, per noi, non è stato positivissimo ma nessuno può dire che la partita sia chiusa. Siamo venuti qui per fare la nostra partita, dobbiamo vincere e dobbiamo passare il turno. Siamo carichi per far questo, dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare una gara lucida e stare attenti per 90′ e oltre se serve”