Quanto tieni all’Europa League? La risposta di Locatelli

Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nantes in Europa League.

Conferenza stampa Locatelli

Quanto ci tieni a questa partita e competizione?

“Al di là di quanto ci tenga io per questa maglia che sicuramente è una cosa importante, la competizione europea è una cosa importante soprattutto che ti dà tanti stimoli e quindi l’Europa League è diventato un obiettivo per noi. Siamo venuti qui per passare il turno. Siamo molto carichi di questo e ho visto la squadra molto carica anche oggi”