La Juventus è in ritiro a Nantes e si sta preparando in vista della gara di domani. Massimiliano Allegri, per questa partita, si affiderà al 3-5-2 come racconta Tuttojuve.

Nantes-Juventus, probabile formazione Allegri

In porta ci sarà Szczesny. In difesa agiranno Danilo, Bremer e Alex Sandro. A centrocampo sulla destra dovrebbe esserci De Sciglio, in mezzo giocheranno Fagioli, Locatelli e Rabiot, mentre a sinistra ci sarà Kostic. In attacco si muoveranno Di Maria e Vlahovic.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.