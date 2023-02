Nantes-Juventus, UFFICIALE un bianconero è out

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro il Nantes.

Nantes-Juventus i convocati

Torna la UEFA Europa League, si partirà dall’1-1 dell’andata firmato Vlahović e Blas. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida, prima della partenza per la Francia. Out Federico Chiesa.

I CONVOCATI

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Bremer

5 Locatelli

6 Danilo

9 Vlahović

11 Cuadrado

12 Alex Sandro

15 Gatti

17 Kostić

18 Kean

19 Bonucci

22 Di Maria

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

30 Soulé

32 Paredes

36 Perin

43 Iling-Junior

44 Fagioli

45 Barrenechea