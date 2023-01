La Juventus cede i big? Può crollare l’intera squadra

La batosta potrebbe provocare una reazione forte nella Juventus e nei suoi giocatori, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Big Juventus, ora cosa fanno?

La Juventus aveva già deciso di puntare sui giovani, ma senza Europa sarà difficile trattenere i campioni. Di Maria per esempio, che ha firmato per un anno e difficilmente resterà. Così come diventa utopistico pensare di trattenere Rabiot, a scadenza di contratto. In tanti — a partire da Vlahovic — potrebbero cominciare a guardarsi attorno. Inoltre il club rischia di ritrovarsi in rosa giocatori con stipendi altissimi (vedi Pogba, 8 milioni più 2 di bonus) e complicatissimi da piazzare sul mercato. In bilico c’è anche il futuro di chi deve essere riscattato (Milik, Paredes) e di chi era sul punto di rinnovare (Danilo): potrebbero essere loro, prima che la Juve, a voler cambiare aria.