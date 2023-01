Reazione Juventus alla penalità, le due mosse

La batosta potrebbe provocare una reazione forte nella Juventus, che oltre al campionato dovrà giocarsi Coppa Italia ed Europa League. Ne parla la Gazzetta dello sport.

Reazione Juventus, i dettagli

In entrambi i tornei ha chance di arrivare fino in fondo. Vincere un trofeo in un’annata così disgraziata potrebbe ridare un senso alla stagione, facendo apparire anche il futuro sotto una luce diversa.

La botta è stata forte per tutti. Dopo l’allenamento i giocatori hanno passato la giornata attaccati agli smartphone in attesa della sentenza e la doccia è stata gelatissima. Nessuno s’aspettava una batosta così, 15 punti non erano ipotizzabili neppure negli incubi peggiori.