Nedved potrebbe seguire Paratici …

Secondo quanto riferito da Il Giornale l’addio di Paratici potrebbe non essere l’unico.: il futuro di Nedved dovrebbe seguire quello di Paratici, la coppia viaggiava alla stessa velocità anche se le responsabilità e l’operatività erano differenti e distanti.

Al suo posto avanza la candidatura di Maurizio Arrivabene che già fa parte del cda bianconero come ad. Arrivabene ha timbri chiari sul suo curriculum, tra Philip Morris e Ferrari. Al di là del suo tifo per la Juventus, porterebbe il carattere deciso, si potrebbe dire cinico, nelle scelte e nella gestione, doti di cui la Juventus ha bisogno assoluto per recuperare l’identità smarrita in un clima troppo affettuoso o amichevole.