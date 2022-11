Fagioli può cambiare la Juventus, ecco come

L’ingresso di Nicolò Fagioli nella Juventus nelle ultime tre partite, nella ripresa di Lecce-Juve e da titolare contro Paris Saint-Germain e Inter, ha avuto qualcosa di magico, facendo crescere la formazione di Allegri. Ne parla Tuttosport.

Fagioli può cambiarie la Juventus

Una magia con cui i due gol che ha segnato c’entrano fino a un certo punto. Non è con quelli che ha cambiato la Juventus. La manovra bianconera l’ha fatta crescere con la qualità tecnica, la visione di gioco e la personalità. Quelle doti che Allegri aveva visto in lui quando non era ancora maggiorenne.