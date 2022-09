Szczesny si riprende la Juve, ha un piano

Prima ha salvato la Polonia dalla retrocessione in League B di Nations League, ora punta a riprendersi la porta della Juve. Questo il piano di battaglia di Wojciech Szczesny, come racconta il CorSport.

Il piano di Szczesny

Rientrato in panchina contro il Monza, con la Polonia è tornato a giocare. E questa parentesi di Nations League è servita per tornare in forma e ritrovare fiducia. Prove generali nella sconfitta con l’Olanda, prestazione perfetta contro il Galles. Tornerà a Torino determinato a riprendersi la maglia da titolare nonostante Mattia Perin.