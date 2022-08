PSG-Juve? Uno scherzo del destino! Ecco perchè

Sembra proprio uno scherzo del destino. Dopo le intense trattative di mercato, Psg e Juventus si incrociano pure in Champions. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Incrocio PSG-Juve in Champions League

I parigini hanno già travasato a Torino Di Maria e stanno per dare il via libera a Paredes. Senza dimenticare Rabiot passato in bianconero dopo sette anni e mezzo in Francia. Ma la sfida all’orizzonte è anche una sorta di derby per Verratti, bianconero mancato come Donnarumma, corteggiato a lungo dalla Vecchia Signora, prima di scegliere il club del presidente Al Khelaifi.