Rinnovo Cuadrado ad un passo e l’idea di Allegri

E’ tutto fatto per il rinnovo di Juan Cuadrado con la Juventus. La firma del colombiano per prolungare la scadenza del contratto dal 2022 al 2023 è solo una formalità secondo La Gazzetta dello Sport. Una certezza in più per Massimiliano Allegri che punta molto sulle qualità di un giocatore che conosce molto bene: l’allenatore infatti l’ha già allenato nella prima esperienza in bianconero, e fu proprio lui a spostarlo per la prima volta nel ruolo da terzino. Allegri apprezza la duttilità di Cuadrado e potrebbe pensare di schierarlo più alto a centrocampo o anche nel tridente d’attacco.