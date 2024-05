Supercoppa 2025, chi affronterà la Juventus? Tabellone e semifinali

Inter campione d’Italia, Juventus vincitrice della Coppa Italia. Se il regolamento fosse rimasto invariato avremmo visto una gara secca col derby d’Italia per definire la vincitrice della Supercoppa italiana 2025. Invece non sarà così per la prossima stagione: il format della competizione è infatti cambiato da quest’anno, diventando più ‘complesso’ e coinvolgendo più squadre.

Lo abbiamo visto quest’anno dove per la prima volta in assoluto è andato in scena un quadrangolare che ha visto Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina: interisti in qualità di campioni della Coppa Italia, azzurri come campioni d’Italia e Lazio come seconda classificata e Viola come finalista per il trofeo nazionale. Il Napoli ha battuto la Fiorentina 3-0 e stesso risultato per l’Inter contro la Lazio: in finale, ha deciso un gol di Lautaro Martinez al 93esimo.

Supercoppa 2025: chi affronterà la Juventus

Come sarà invece la Supercoppa italiana 2025 dove parteciperà anche la Juventus? La premessa è che l’avversaria della Vecchia Signora sarà il Milan: la detentrice della Coppa Italia che sfida la seconda classificata in Serie A. Dall’altra parte del tabellone invece l’Inter scudettata sfiderà l’Atalanta finalista di coppa: entrambe le gare saranno secche e con le vincenti che si affronteranno in finale in 90 minuti più eventuali rigori, senza supplementari.

La Juventus, in caso di vittoria contro il nuovo Milan che non dovrebbe avere più Stefano Pioli in panchina, potrebbe dunque sfidare o i nerazzurri come sarebbe accaduto di base lì dove gli uomini di Simone Inzaghi dovessero imporsi contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: altrimenti, in caso contrario, sarà pronta la rivincita in terra araba contro i bergamaschi.

Panchina Juventus, chi ci sarà in Arabia Saudita?

Chissà in tutto questo chi ci sarà in panchina per la Juventus: salutato ufficialmente e in anticipo Massimiliano Allegri dopo la sfuriata di coppa, chissà che non possa toccare a Thiago Motta dirigere questa spedizione fuori dai confini nazionali. A oggi è sicuramente lui il preferito nonché il designato di Cristiano Giuntoli pronto ad avviare il suo nuovo ciclo.