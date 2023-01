UEFA contro la Juve, ecco cosa aspetta Ceferin

Ieri presso la Casa del Calcio di Nyon, Svizzera, si è riunito il comitato esecutivo Uefa. Si ipotizzava che potessero conquistare la scena anche le vicissitudini Juventus. Ne parla Tuttosport.

UEFA contro la Juve

L’Uefa ha già aperto una indagine nei confronti del club per la potenziale violazione del fair play finanziario in seguito all’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino e dell’indagine della Consob. Al momento, però, nulla si muove sul front europeo. Verosimilmente, prima di esporsi, gli organi di giustizia Uefa attenderanno di capire in toto gli sviluppi italiani.

ceferin-agnelli