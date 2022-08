Vlahovic gol, ma un dato è il peggiore di Juve-Roma

Allegri avrà poco da dire a Vlahovic: l’allenatore aveva detto che sarebbe stato felice se il serbo avesse toccato un solo pallone, ma facendo gol. Dusan lo ha preso alla lettera, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic gol, ma…

Dopo appena 76”, alla prima palla, ha sbloccato la partita con una punizione capolavoro. Dusan per poco non aveva offerto il bis, sempre su punizione e finché ne ha avuto ha duellato a sportellate con un osso tremendamente duro come Smalling. E i palloni toccati? Dai 9 con la Samp siamo saliti a 22. Ma anche stavolta, è il dato peggiore tra i titolari di entrambe le formazioni. Per segnare, però, è bastato il primo.