Adani su Allegri: “Tecnico scaltro. Sul battibecco…”

Adani su Allegri – L’ex calciatore e opinionista tv Daniele Adani ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera del ritorno di Allegri alla Juve e del loro battibecco in tv:

RITORNO – “Max torna in un posto che conosce, riprende in mano il progetto che contribuito a far diventare grande. Ha esperienza, conoscenza, sa scegliere i calciatori, è un tecnico scaltro e sono certo che in questi due anni avrà incamerato nuove idee”.

Adani su Allegri, le parole dell’ex opinionista Sky

BATTIBECCO – “L’opinione deve essere forte, chiara, deve interessare, come quella volta con Max: non possiamo giocare in ogni caso per lo zero a zero. Nessuna provocazione dunque. Guardiola da sempre, poi Flick, Tuchel recentemente e appunto Mancini hanno mostrato la via: si vince e si conquista la gente – soprattutto i giovani – attaccando, imponendosi con coraggio, credendo nel talento. E la rosa della Juve sarà certamente di valore alla fine di questo mercato…”.

allegri-allenamento

fonte: ilbianconero.com