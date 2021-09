Allegri a DAZN: “Adesso ci vuole una vittoria netta”

Allegri a DAZN – Le parole di Allegri a Dazn: “Quando si ha la palla son tutti bravi. Bisogna far fatica, avere il gusto di non difendere, di non far tirare, questo fa parte del gioco. Se giochiamo solo palla ai piedi rischi di lasciare tante occasioni. Non abbiamo subito tante occasioni da gol fino ad oggi, ma ci va più attenzione e tranquillità”

CHIESA – “Ha qualità importanti, come quando è andato vicino al gol. A differenza di altre volte, oggi ha gestito la palla meglio. Può migliorare, ma deve migliorare su questo, senza togliere dalle altre parti”

Allegri a DAZN, le parole del tecnico bianconero

DYBALA MORATA – “Ci vediamo dopo la sosta. Non ci saranno con Chelsea e Torino. Fa parte della stagione, per adesso è così. Quando si gioca ogni 3 giorni lo sforzo mentale è anche superiore a quello fisico. La vittoria potrebbe rilassarci un po’, dobbiamo recuperare terreno” RISALITA – “La vittoria in sofferenza, che è la seconda, ci deve far capire che per portare a casa i risultati le partite sono così. Adesso ci vuole una vittoria netta, per far crescere l’autostima. I ragazzi sono bravi quando vanno in vantaggio, con l’episodio negativo no”

BARZAGLI – “Ti ho scelto in Champions League come rigorista! Ho scelto Bonucci perché era un rigore importante ed era giusto la responsabilità fosse la sua”

DIFESA – “Bisogna percepire il pericolo, qualcuno rimane sopra la linea della palla. Bisogna migliorare su questo. Quando non hai la palla bisogna difendere”.

fonte: ilbianconero.com