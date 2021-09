Allegri conferenza: “Potevamo avere qualche punto in più in campionato…”

Allegri conferenza – Le parole di Allegri in conferenza stampa: “L’ho detto anche dopo Malmoe. Abbiamo iniziato il 14 luglio senza giocatori, il 3 agosto con i nazionali post Europeo, abbiamo giocato subito, poi i risultati non sono stati direttamente proporzionali alle prestazioni”.

Allegri conferenza, le parole del mister

“Potevamo avere punti in più ma così non è stato. Non è che sono carico: quando dirigo un allenamento è sempre così. Dobbiamo crescere tutti insieme. Un’altra cosa che devo capire meglio: chi, quando viene in panchina, entra e rende o rende meno. Più avanti si va, più è facile per me. Conosco i giocatori”.

“Stiamo lavorando bene. Domani bisogna fare una bella partita tecnica, sapendo che sono in grande fiducia, a Liverpool il Milan ha fatto una bella partita. E il Milan dopo sette anni dalla Champions, dimostra che hanno personalità. Ci vuole pazienza e poca fretta”.

fonte: ilbianconero.com