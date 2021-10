Allegri intervista: “A fine partita ero arrabbiato, ma…”

Allegri intervista – Massimiliano Allegri, ad Amazon Prime, ha commentato Zenit-Juve.

STEP SUCCESSIVO – “Risultato ottimo, dopo tre partite 9 punti e senza gol. Tra 15 giorni ci giochiamo passaggio del turno. Non abbiamo fatto una bella prestazione, siamo stati lenti, ci rallentavano e abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Ci dà più attenzione domenica”.

GIOCATO MALE – “Bisogna migliorare in fase di possesso, quando la palla è vicino all’area di rigore. Bisogna capire che non possiamo prendere una punizione dai 20 metri. Prestazione giusta, risultato ottimo”.

Allegri intervista, le parole dopo Zenit Juve

ULTIMI METRI – “Bisogna giocare più così, con gli esterni. Serviva fare meglio alle spalle dei centrocampisti, abbiamo fatto scelte sbagliate”.

QUALITA’ – “Solo Dybala? La possono dare tutti, è normale che Dybala è bravo tra le linee. Ma deve migliorare Kulusevski, Chiesa tra le linee può fare meglio. Si deve lavorare per fare meglio”.

LA SUA JUVE – “Non so cosa si può trovare. Non è la mia Juventus, ho una rosa importante, ma bisogna migliorare molto. Abbiamo giocato male e abbiamo vinto. Questo può essere d’aiuto per la partita di domenica. Speriamo ci siano due, tre belle sorprese. Alla fine dell’anno vediamo. O magari un po’ prima. Capofamiglia? Sono l’allenatore. Gli voglio talmente bene. Ero talmente arrabbiato. Volevo dire delle cose e post partita non potevo”.

fonte: ilbianconero.com