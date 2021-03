Arthur a Dubai, polemiche dai tifosi per il suo viaggio

Arthur a Dubai – Il weekend a Dubai che fa scattare la polemica. Arthur vola negli Emirati Arabi per una breve pausa durante la sosta per le Nazionali, per staccare dopo l’erroraccio con il Benevento. Il centrocampista della Juventus ha sfruttato i giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo alla squadra, ma il suo non è stato un viaggio tranquillissimo.

Su Instagram il brasiliano è apparso sorridente mentre faceva visita allo zoo privato dello sceicco-amico Saif Ahmad Belhasa nello zoo privato dello sceicco. Inevitabili i commenti, anche duri, tra chi gli ricorda la palla regalata a Gaich e chi sottolinea il rischio di contrarre il Covid, oltre alla possibilità di viaggiare legalmente.



ERA VIETATO? – Ma il viaggio era possibile o vietato? Dall’Italia all’estero si può viaggiare, salvo in alcuni casi. Il Dpcm del 2 marzo 2021 disciplina gli spostamenti da/per l’estero fino al prossimo 6 aprile e suddivide i paesi stranieri in diversi elenchi, dall’A all’E, con regole e restrizioni differenti: gli Emirati Arabi Uniti fanno parte dell’elenco E, comprendente il “Resto del mondo”, ovvero quelle destinazioni non comprese negli elenchi precedenti.

Arthur a Dubai, la polemica sui social coi tifosi

E quindi i viaggi «sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute, studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono quindi vietati gli spostamenti per turismo».

LA SPIEGAZIONE – Come scrive il Corriere dello Sport, “l’unica giustificazione valida potrebbe essere che Arthur si sia recato a Dubai per «lavoro», ad esempio per delle partnership commerciali private riconducibili appunto alla sfera lavorativa e poi abbia immortalato per i followers i momenti di relax accanto a giraffe, scimmie e lemuri.

La Juve, dal canto suo, rileva che il giocatore stava usufruendo di alcuni giorni liberi e che quindi non era sotto il controllo della società”. Oggi il centrocampista brasiliano è atteso nuovamente alla Continassa per la ripresa degli allenamenti e il viaggio non dovrebbe avere conseguenze in termini di quarantene e perciò potrà riprendere la preparazione insieme ai compagni.

