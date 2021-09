Biasin: “Vi spiego perché Allegri attacca De Ligt e Chiesa”

In questi giorni ha fatto molto discutere le critiche che ha mosso a sorpresa Massimiliano Allegri nei confronti di due calciatori. In certi casi il tecnico ha optato addirittura per l’esclusione dall’undici titolare. Si tratta di Federico Chiesa e Mattias De Ligt. Insomma presente e futuro della Juventus. Gli addetti ai lavori hanno provato a dare una spiegazione. Ospite di Pressing, Fabrizio Biasin ha parlato così di Allegri:

“Perché Allegri se la prende con Chiesa, attacca De Ligt, chi deve stimolare? Sta provando a fare l’elettroshock ad una squadra che in questo momento è addormentata quindi giustamente se la prende con i giocatori più talentuosi. Pensiamo che Allegri non sappia che Chiesa è il più forte del suo gruppo? Lo sa perfettamente. Così come sa che De Ligt è il difensore del presente e del futuro, così come sa perfettamente che questa squadra deve ripartire dai quei nomi lì. Il problema è che vuole svegliare questa squadra che è una bella addormentata dall’inizio della stagione”.