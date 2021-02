Capello su Bentancur: “Errore madornale, il 2° gol è grave”

Capello su Bentancur – Fabio Capello, a Sky Sport, ha commentato la sconfitta della Juve a Oporto. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

Capello su Bentancur, le parole dopo la Champions

SUGLI ERRORI – “Sono entrati non concentrati, non si può accettare. Non avere la concentrazione, soprattutto giocando fuori casa. Disattenzione, superficialità, in Champions ci sono giocatori che non te lo permettono e te lo fanno pagare”.

“Bentancur? Errore madornale, essendo vicino è difficile per il portiere giocarla. Poi vedi quanti difensori sono: otto contro tre, non hanno visto gli avversari, soprattutto Marega è stato lasciato solo”.

capello-pirlo-juve-sarri

fonte: ilbianconero.com