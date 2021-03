Caressa: “Avete visto Conte? E’ successa una cosa assurda”

Caressa a Sky Calcio Club – Fabio Caressa non se lo spiega: ‘Avete visto cos’è successo con Conte? – si chiede il giornalista negli studi di Sky Sport – fino a poco fa sembrava dovesse essere esonerato, adesso è primo in classifica”.

Caressa a Sky Calcio Club, le parole dopo Inter-Genoa

Presente in studio anche l’ex allenatore della Juventus Fabio Capello che gli ricorda come in quei giorni era in trend l’hashtag #Conteout. E Caressa scherza:

“Siamo passati dall’hashtag #ConteOut all’hashtag #ConteSantoSubito’.

fabio-caressa-sky-sport

fonte: ilbianconero.com