Caso Kean, è la settimana della verità con la Juve

Caso Kean – Fuori per infortunio Dybala e Morata, oltre a Kaio Jorge. Contro il Chelsea (e poi col Torino) la Juventus ha una certezza: un solo attaccante di ruolo. Quel Moise Kean rientrato nel club che l’ha cresciuto, dopo i pellegrinaggi di Liverpool e Parigi.

Caso Kean, ecco cosa succede con la Juve

Quel Moise Kean che, tifosissimo bianconero, è stato acquistato subito dopo la cessione di Cristiano Ronaldo. Quel Moise Kean che dunque ha ora la grandissima occasione di dimostrare, al cospetto dei difensori campioni d’Europa Christensen, Thiago Silva e Rudiger, che società e allenatore hanno fatto bene a puntare su di lui.

SBLOCCO – Come fa notare Calciomercato.com, un neoacquisto-giocatore-tifoso della Juve come Manuel Locatelli ha trovato l’altroieri contro la Sampdoria la via del gol. Kean la via del gol l’aveva trovata a La Spezia mercoledì, ma ora è il momento di passare al livello successivo: da leader del reparto, c’è da far sentire tutto il proprio peso in Champions e conquistare la Vecchia Signora!

