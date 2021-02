Conceicao intervista Porto Juve: “Li abbiamo annullati”

Conceicao intervista Porto Juve – Buona la prima. Il Porto di Sergio Conceicao batte 2-1 la Juve nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che fa felice i lusitani ma che lascia ancora aperti i giochi in vista del ritorno. Di Taremi e Marega i due gol portoghesi, sigliati nel primo minuto dei due tempi.

Un doppio vantaggio durato fino all’82, quando Chiesa ha salvato parzialmente Pirlo tenendo aperta la speranza qualificazione. Grande soddisfazione per il tecnico dei Dragoes Sergio Conceicao, che al termine della sfida commenta: “Dispiace per il gol nel finale, la Juve fino al 70′ è stata bloccata da noi. Difensivamente abbiamo fatto una gara di buon livello, riuscivamo a pressare su tutti i punti forti della Juve. Siamo solo a metà, manca ancora una partita per superare questa qualificazione”.

Conceicao intervista Porto Juve, le parole dell’allenatore bianconero

Il Porto torna dunque a subire gol dopo cinque partite di Champions in cui era riuscito a tenere la porta inviolata: “Abbiamo fatto degli errori difensivi in occasione del gol che contro squadre del genere non passano impuniti, ma dobbiamo rimanere focalizzati per la prossima partita per evitare che succeda di nuovo. La Juve nella prima parte non ha fatto quasi niente, abbiamo azzeccato le marcature”.

Tutto sarà deciso, dunque, nel ritorno del 9 marzo a Torino: “Dobbiamo essere rigorosi in difesa,la Juve ha tanti campioni, sarà una partita differente. Dovremo approfittare delle occasioni, saranno loro a dover rincorrere il risultato, noi non dobbiamo venire a difenderci ma saper essere bravi nell’organizzazione”.

fonte: tuttosport.com