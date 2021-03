Conferenza Pirlo Juve Cagliari – Andrea Pirlo ha commentato in conferenza stampa la vittoria della sua Juventus per 3-1 contro il Cagliari: “E’ arrivata la reazione che mi aspettavo, quello che voleva la squadra dopo una settimana piena di tristezza perché non era facile subire un’umiliazione come quella dell’altro giorno. Ma dovevamo trasformare la rabbia accumulata in grande forza e l’abbiamo fatto con un grande approccio sistemando la partita nel primo tempo”.

“Ronaldo? Ha accumulato tanta rabbia e tristezza, ha fatto una grande partita dimostrando di essere un grandissimo campione e parlando solo sul campo. Il fallo su Cragno credo sia un intervento normale di gioco, poi c’è il Var che decide: se ha scelto così credo abbia fatto il suo dovere”.

Conferenza Pirlo Juve Cagliari, le parole nel post gara

KULUSEVSKI – “Stiamo lavorando per farlo entrare più dentro il campo e farlo diventare un centrocampista totale. Oggi ha fatto bene sia in fase difensiva che offensiva, è un giocatore di 20 anni che ha ampi margini di miglioramento e su questo possiamo stare tranquilli. La gara col Napoli eravamo pronti a giocarla già ad ottobre, poi è stata spostata a marzo e ora ad aprile. Noi eravamo pronti per giocarla, le due società hanno trovato un accordo con la Lega e non penso ci siamo problemi. Capisco l’esigenze della Roma perché sarebbero stati più stanchi i giocatori del Napoli, ma ora c’è stato un accordo e andiamo avanti con questo”.

RONALDO-CRAGNO – “C’è il Var che decide…”.

POLEMICHE JUVE-NAPOLI – “Eravamo pronti per giocare, poi c’è stato l’accordo tra le squadre. Capisco la provocazione della Roma per le loro esigenze, però se due società e la Lega si mettono d’accordo non vedo grossi problemi”.

pirlo-intervista-juve

fonte: ilbianconero.com