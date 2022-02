Danilo intervista Sky: “Purtroppo in questi anni abbiamo cambiato troppo”

Danilo intervista Sky – Danilo parla ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida pareggiata 1-1 a Villarreal dalla Juventus. Ecco le parole riportate da ilbianconero.com:

GOL PRESO – “Abbiamo sbagliato in quel momento, eravamo messi male. Dettagli che fanno la differenza, dovremo avere più attenzione. Abbiamo la seconda partita, ci giochiamo il passaggio del turno a Torino”.

PARTITA – “Siamo in emergenza in difesa, abbiamo provato ad essere più coperti, dobbiamo avere questa disponibilità anche dentro la partita. Una partita giusta, in qualche momento abbiamo subito troppo il palleggio ma ci giochiamo il passaggio”

ATTEGGIAMENTO – “Normale per una squadra in crescita. Ci vuole continuità, abbiamo cambiato troppo negli ultimi anni, ci stanno i cambi di atteggiamento ma presto dobbiamo cambiare e avere lo stesso atteggiamento in tutte le competizioni”