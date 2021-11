Dybala Lazio Juve, ecco come sta la Joya

Dybala Lazio Juve – Paulo Dybala vuole esserci. Probabilmente perché sa che deve esserci. L’argentino è il miglior cannoniere di una squadra che però fa una fatica enorme a segnare. Allegri punta molto sul suo numero 10, ma con la Lazio il forfait è sempre più probabile, almeno dal primo minuto. Più facile vederlo in panchina. Se ne saprà di più oggi, vigilia del match dell’Olimpico

COME STA LA JOYA – Se da una parte mancherà Immobile, dall’altra probabilmente non ci sarà Dybala. Almeno dall’inizio. L’argentino è tornato dal ritiro della Selección e ha sostenuto gli esami al J Medical: nessuna lesione al polpaccio, solo “affaticamento al muscolo tibiale posteriore, in via di risoluzione”. Nel dubbio, ieri è rimasto a riposo. Oggi, inevitabilmente, è il giorno della verità: la rifinitura darà delle risposte.

Dybala Lazio Juve, le condizioni dell’argentino

IL PIANO B DI ALLEGRI – Con Dybala fuori dai titolari, Allegri è costretto a rivedere alcune scelte. Il tecnico, infatti, a Morata dovrebbe affiancare Chiesa. Uno che rende di più sulla fascia, ma che contro una squadra che lascia spazi può essere l’arma decisiva per vincere la partita. Nonostante le due partite con la Nazionale nelle gambe, l’ex Fiorentina è in vantaggio su Kaio Jorge e Kean, quest’ultimo tornato a disposizione. Risparmiato dunque il ballottaggio con Cuadrado: spostando Chiesa davanti, a destra il titolare sarà il colombiano.

TUTTO SU MORATA – In realtà la vera ancora a cui si aggrappa Allegri è Alvaro Morata, tirato a lucido dalla sua Spagna. L’attaccante, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, è stato allenato da Sarri ai tempi del Chelsea, nella prima metà del 2018-19. Il rapporto non è decollato, tanto da spingere l’allenatore a dichiarare pubblicamente che “Morata è fragile mentalmente. Parlo con lui ogni settimana, poi però sul campo è lui da solo. Non sta esprimendo tutto il suo potenziale”. All’Olimpico, a distanza di anni, l’occasione della resa dei conti.

