Khedira Hertha Berlino – Sami Khedira ha lasciato la Juventus nelle ultime ore del mercato invernale, rescindendo il suo contratto con la società bianconera e accasandosi all‘Herta Berlino con un contratto di due anni e mezzo. Questo un estratto delle sue prime dichiarazioni nel club tedesco, riportate da Sky Sport.

Khedira Hertha Berlino, i suoi allenamenti alla Juve

“Per l’Hertha ora conta solo vincere, per provare a uscire dalla zona retrocessione della Bundesliga. Sicuramente è un’impresa complicata, che coinvolge anche la fiducia: quando sei sereno è molto più facile rendere sul campo, ma è proprio adesso che conta lottare, mostrare carattere e passione”.

“Sono felice di essere qua, voglio dare una mano e lo farò pensando all’Hertha giorno e notte! Fino a tre giorni fa mi allenavo con Ronaldo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro: anche se non ho giocato, il mio livello nel lavoro è rimasto altissimo. Se ti alleni con campioni del genere, non perdi molta qualità. Non sono al 100% ma recupererò in fretta”.

fonte: ilbianconero.com