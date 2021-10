Kulusevski: “Gol? Ho avuto paura, ha preso il palo! Giocato male…”

Dejan Kulusevski, ad Amazon Prime, ha parlato subito dopo Zenit-Juventus.

COMPLIMENTI – “Cos’ho provato? L’ho visto andare quasi sul palo, il pallone. Ho avuto paura che non entrasse. Poi mi sono sentito molto bene, è il mio primo gol in Champions. Molto importante per la squadra, per la stagione”.

RESPONSABILITA’ – “Volevo entrare e fare bene. Non sono riuscito all’inizio, era difficile giocare. Devi sempre essere pronto, la palla può arrivare in qualsiasi momento”.

ALLEGRI ARRABBIATO – “Dobbiamo girare meglio la palla, perdiamo la palla troppo facilmente, abbiamo giocato molto male nel secondo tempo. Segno di forza vincere e giocare male”.

kulusevski-deluso-juve-2021

fonte: ilbianconero.com