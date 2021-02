Kulusevski Juve, Pirlo ha deciso il ruolo contro il Napoli

Kulusevski Juve – Ormai Dejan Kulusevski ci ha abituato a due costanti: quella di poter essere impiegato non solo come esterno ma anche come attaccante nel 4-4-2 di Andrea Pirlo, e quella di essere un’arma potenzialmente letale entrando a gara in corso.

Kulusevski Juve, Pirlo ha scelto la posizione contro il Napoli

Non dovrebbe fare eccezione la partita di domani della Juventus contro il Napoli. L’allenatore della Juve, secondo Sky Sport, allo stadio Maradona schiererà in attacco la coppia Ronaldo-Morata.

Così come Chiesa e McKennie sugli esterni, con Kulusevski però sicuro di subentrare nel secondo tempo. Un jolly extra-lusso che fa saldamente parte delle rotazioni.

kulusevski-ronaldo-morata

fonte: ilbianconero.com