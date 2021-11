Lazio Juve formazioni, i dubbi di Allegri: 3 forfait

Lazio Juve formazioni – La Juventus sa che deve vincere contro la Lazio se vuole dare non solo continuità ai successi contro Zenit e Fiorentina arrivati prima della sosta, ma anche se vuole lanciare un segnale alle squadre che la precedono.

E forse un po’ anche a se stessa. Non sarà semplice perché la pausa per le Nazionali ha consegnato a Massimiliano Allegri diversi acciaccati. Ecco su chi rischia di non poter fare affidamento nel big match dell’Olimpico.

Lazio Juve formazioni, i dubbi di Allegri

INFORTUNATI – Sicuramente non ci saranno né Bernardeschi né De Sciglio. Entrambi sono in infermeria e non saranno della partita. Un doppio problema per Allegri, visto che i due sono tra i pochi giocatori di fascia interscambiabili della rosa: possono agire sia a destra sia a sinistra e non sono adattati sugli esterni come capitato sin qui a calciatori come Rabiot o McKennie.

ACCIACCATI – A tre giorni dal fischio d’inizio, il rischio è che alla voce indisponibili si possano aggiungere anche altri bianconeri. Chiellini è in forte dubbio, uno come lui non avrebbe mai voluto rinunciare a scendere in campo nella qualificazione al Mondiale 2022 contro Svizzera e Irlanda del Nord.

L’allarme però coinvolge anche Paulo Dybala e RodrigoBentancur: le trasferte transoceaniche portano in dote sempre dello sfasamento, e se si aggiungono problemi fisici il rischio del forfait è dietro l’angolo.

Per i due sudamericani, comunque, la sensazione è che si farà di tutto per metterli a disposizione di Allegri: con Dybala, sempre più vicino al rinnovo, che scalpita per giocare dal 1′ con la squadra a cui ha segnato più gol in Serie A.

allegri-panchina-juve

fonte: ilbianconero.com