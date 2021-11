Marchisio: lJuve da rimonta? Altro che 2015, assomiglia alla squadra di Delneri”

Claudio Marchisio, a Gazzetta, presenta Juve-Zenit.

ANNO ZERO – “Dopo la brutta partenza, la Juventus aveva trovato un minimo di equilibrio ma non una vera identità. Quasi ogni partita vediamo una formazione diversa, significa che Allegri non ha trovato il suo undici. Forse, questo, è davvero l’anno zero”.

COME DELNERI – “Non vedo questa Juve come quella che rimontò nella stagione 2015-2016. Semmai vedo tanti punti in comune con la Juventus di Delneri che arrivò settima in campionato. E questo deve essere un campanello d’allarme”.

fonte: ilbianconero.com