McKennie addio Juve? Il punto sull’americano

McKennie addio Juve? Ma Weston McKennie è incedibile o no? Tanti tifosi della Juventus si faranno questa domanda sul primo giocatore americano nella storia bianconera, che ha ben figurato ed è diventato uno dei beniamini del pubblico nella difficile stagione targata Pirlo.

Arrivato l’anno scorso dallo Schalke 04, McKennie guadagna solo 2,5 milioni di euro a stagione, il che, unito alle sue ottime prestazioni, non lo colloca certo in cima alla lista dei cedibili.

McKennie addio Juve? Le indiscrezioni sull’americano

Come premesso su Rabiot, nessuno o quasi è incedibile a priori: per una giusta offerta può partire chiunque. Anche lui e McKennie, ovviamente. Ma di base, lo statunitense non dovrebbe essere tra i nomi designati per produrre plusvalenze e con ogni probabilità farà parte dell’ossatura della nuova Juve di Allegri.

Si era paventata una sua cessione verso fine stagione per fare cassa, è vero, ma la promessa di aumento di capitale ha contribuito non poco ad attenuare certe necessità impellenti di cessioni. Harry Potter, a scanso di offerte irrinunciabili ricordiamo, continuerà a lanciare i suoi incantesimi!

fonte: ilbianconero.com