Moglie Bonucci svela la sua trasgressione

Moglie Bonucci – Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci, nonostante sia una mamma indaffaratissima spesso alle prese con i loro tre figli Matteo, Lorenzo e la piccola Matilda è molto attiva sui social netowork. Su Instagram, dove ha oltre 220 mila follower, pubblica spesso foto e di tanto in tanto si diverte a rispondere alle domande dei fan nelle instagram stories.

Nel passato si era resa protagonista di divertenti siparietti social anche con il marito Leonardo. Nella giornata di sabato, lady Bonucci, tra le tante domande che le hanno sottoposto i suoi numerosissimi fan, ha deciso di rispondere ad un curioso che le ha chiesto se prendesse il sole in topless. Martina ha risposto e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Moglie Bonucci, le parole sui social

Quando un suo follower le chiede se le piaccia prendere il sole senza reggiseno, la moglie del difensore della Juventus ha risposto così: “No adesso non prendo il sole in topless ma la domanda mi ha fatto ragionare. Si, prima lo prendevo in topless, ma non per non avere il segno ma perchè era sinonimo di libertà, mi sentivo libera, era una sorta di trasgressione“.

“Poi ho smesso, non per chissà quale motivo, ma perchè molto probabilmente per una serie di motivi che segnano il passaggio di maturità. Lo faccio in primis per i miei figli, per rispetto, perchè potrebbe dargli fastidio. Il mio topless adesso non è più segno di trasgressione e libertà e per sentirmi al centro dell’attenzione”.

fonte: tuttosport.com