Buffon niente rinnovo, spunta una squadra interessata

Niente rinnovo contrattuale per Buffon. Almeno sin qui non ci sono state segnali in tale direzione. L’edizione cartacea de La Stampa stamani si occupa anche del futuro di Gianluigi Buffon, il quale è in attesa di capire se continuerà a giocare oppure smetterà.

Buffon niente rinnovo

Più facile la prima, ma la strada con la Juventus potrebbe interrompersi a fine stagione: non tira, infatti, aria di rinnovo. Il portierone ha voglia di sentirsi ancora protagonista in campo e qualcuno ha già provato a sondarlo: il Parma, per chiudere il cerchio della sua carriera, il Genoa, di cui era tifoso (andava a vederlo con suo zio a Marassi), e l’Atalanta, per giocare ancora in Champions.