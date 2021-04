Esonero Pirlo, anche Gasperini per la panchina della Juve

Gasperini è il nome che ritorna di frequente per corsa alla panchina della Juventus. All’orizzonte una vera rivoluzione in casa dei bianconeri in attesa di capire come andrà a finire questa stagione tormentata. Di certo la posizione di Pirlo è fortemente in discussione e l’edizione cartacea di Repubblica rilancia il nome del tecnico dell’Atalanta.

Gasperini-Juve

Se Massimiliano Allegri resta in cima ai pensieri juventini, oltre che di quelli dell’Inter in caso di divorzio con Conte, la Vecchia Signora sta pensando con interesse anche a un torinese di nascita e juventino di cuore come Gian Piero Gasperini. In caso di chiamata non direbbe di no al proprio passato con Juric che a quel punto diventerebbe il primo indiziato per la sua sostituzione alla guida dell’Atalanta.