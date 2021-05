La frecciata di Bernardeschi alla Juve

La frecciata di Bernardeschi – L’avversario era modesto, ma Federico Bernardeschi, da capitano, è stato protagonista di una gara di alto livello con la Nazionale. Ha aperto le marcature nell’amichevole contro il San Marino, finita per 7-0, e dispensato giocate che alla Juventus latitano. E l’esterno azzurro ha punto il suo club nel postpartita, ai microfoni della Rai: “Io ringrazio il mister perché mi ha sempre dato fiducia, mi ha fatto giocare dove mi trovo meglio. Qui mi sono sempre divertito e vengono fuori le mie qualità. Più libero in Nazionale? Sì, qui me la fanno rischiare, è molto semplice”.

fonte: ilbianconero