Pjanic cuore Juve, tifa i bianconeri da Barcellona

Pjanic cuore Juve – Potrà anche essere finita tra Miralem Pjanic e la Juventus, ma il bosniaco non ha certo dimenticato le gioie vissute in bianconero e anche adesso da Barcellona continua a tifare per gli ex compagni di squadra.

Lo dimostrano le storie che il centrocampista blaugrana ha pubblicato su Instagram, con tanto di dedica speciale per i colori che una volta rappresentava.

Pjanic cuore Juve, ecco cos’è successo

Un divano, una televisione e il cuore che batte per la tua squadra: tanti potrebbero rivedersi nella storia pubblicata da Pjanic sui social.

Nel corso di Juventus-Sassuolo – gara vinta dalla Signora quasi in extremis – l’ex bianconero ha condiviso con i suoi fan uno scorcio della sua serata da tifoso, per una volta dall’altra parte della barricata.

L’omaggio su Instagram, in cui si vede uno scorcio del match dello Stadium, porta anche i colori bianco e nero. La nostalgia di Torino si fa sentire anche in Catalogna?

pjanic-barcellona

fonte: tuttosport.com