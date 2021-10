Pogba lancia segnali allo United “Resterò, qui mi diverto”

“Resterò al Manchester United”. Paul Pogba, festeggia il successo in rimonta contro l‘Atalanta, nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Il francese è entrato nella ripresa ed ha contribuito alla vittoria, arrivata grazie ad un gol di Ronaldo.

Pogba e i segnali allo United

“Cristiano è Cristiano e ha fatto un gol alla sua maniera, come contro il Villarreal. E’ stato un dejà vu. Parliamo di un giocatore che tutti conoscono, un campione di livello mondiale. Cosa si può dire su di lui? Possiamo solo rispettarlo“.

Pogba ha collezionato in questa stagione 8 presenze in campionato e tre in Champions League. Il contratto che lo lega al Manchester United scadrà a fine giugno, ma il fuoriclasse francese lancia importanti segnali in vista del futuro. “Se resterò? Si, mi diverto sempre a giocare qui”.

dybala-genoa-juve

fonte: tuttosport.com