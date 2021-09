Quando torna Chiesa? Le condizioni in vista del Milan

Quando torna Chiesa? E adesso manca solamente lui. Nella Juventus ipoteticamente titolare vista l’altra sera a Malmoe, il giocatore ancora da inserire è Federico Chiesa. L’appuntamento è (dovrebbe essere) con il Milan: ci spera lo staff bianconero, le verifiche verranno fatte da questa mattina alla Continassa, alla ripresa degli allenamenti dopo la trasferta – con vittoria al debutto – in Champions League.

Chiesa, e con lui Federico Bernardeschi, non aveva preso parte al viaggio in direzione Napoli sabato in campionato. Entrambi si erano fermati dopo l’impegno con l’Italia nelle qualificazioni mondiali.

Quando torna Chiesa? Le ultime notizie

Anzi, Chiesa era tornato prima dei tempi dal ritiro azzurro per un problema al bicipite femorale: immediati esami al J Medical e risultato confortante. Nessuna lesione muscolare, ma anche la scelta di non convocarlo per evitare problemi in vista Malmoe.

Una scelta ribadita poi per la Champions, preferendo un lavoro personalizzato alla Continassa per arrivare al recupero pieno. Tragitto differente per Bernardeschi: presente al Maradona, ha dovuto rinunciare al volo in Svezia per un fastidio al ginocchio. Dovrebbe essere un problema recuperabile.

fonte: tuttosport.com