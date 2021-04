Ramadan Juve, Demiral a digiuno: ecco cosa cambia per lui

Ramadan Juve – Per tutto il mondo musulmano ieri è stato il primo giorno di Ramadan, il mese del digiuno che terminerà il 12 maggio. Trenta giorni senza poter né mangiare né bere dall’alba al tramonto. Un problema per chi fa sport, soprattutto per i calciatori che devono decidere tra la religione e il loro lavoro.

E vince quasi sempre la prima. L’unico musulmano nella Juventus alle prese con il Ramadan è Merih Demiral, difensore turco che domenica contro l’Atalanta dovrebbe comunque partire dalla panchina.

COSA SUCCEDE – Per lui sarà un mese complicato nel quale potrebbe avere un calo fisico e mentale dovuto al digiuno. Occhio quindi a eventuali errori in campo e infortuni, con i quali l’ex Sassuolo ha già dovuto combattere per diverso tempo.

Ramadan Juve, Demiral a digiuno

Negli sport individuali gli atleti musulmani hanno la possibilità di spostare gli orari d’allenamento per gestirsi al meglio, ma in una squadra non è possibile e per questo servirà attenzione massima da parte dei preparatori, dello staff medico e del nutrizionista. Occhi puntati su Demiral, che come concedono le autorità islamiche, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe anche richiedere una deroga per far slittare il periodo di Ramadan in un periodo meno intenso o addirittura saltarlo.

I PRECEDENTI – Il periodo di digiuno cambia di anno in anno: nel 2019 Salah, Mané e Sissoko si sono presentati alla finale di Champions tra Liverpool e Tottenham senza rispettare il digiuno grazie a una deroga; l’anno precedente l’egiziano aveva deciso di osservare comunque il Ramadan nonostante la finale contro il Real Madrid. Poi, uscì per infortunio nel primo tempo. Nel 1995 Hakeem Olajuwon viaggiava a una media di 30 punti in NBA nonostante il digiuno.

GLI ALTRI IN SERIE A – Gli altri giocatori in Serie A che osservato il Ramadan sono Kessie, Bennacer e Calhanoglu (Milan), Barrow, Juwara e Mbaye (Bologna), Amrabat e Ribery (Fiorentina), Hakimi (Inter), Ghoulam (Napoli), Colley (Sampdoria). Il romanista Diawara ha già annunciato di prendersi qualche libertà durante le partite, e il centrocampista del Benevento Dabo è musulmano non praticante e per questo non digiunerà.

demiral-juve-esulta

