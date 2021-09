Ricorso Osimhen accolto, potrà giocare Napoli-Juve

Ricorso Osimhen accolto – Il Napoli l’ha spuntata in tribunale. Infatti, è stato accolto il ricorso della società partenopea sul caso Osimhen, espulso durante la partita contro il Venezia e squalificato per due giornate.

Ricorso Osimhen accolto, giocherà contro la Juve

Grazie a questa svolta, l’attaccante nigeriano potrà giocare sabato contro la Juventus, avendo già scontata la prima – e unica – giornata di squalifica contro il Genoa.

La decisione è stata presa dalla Corte d’Appello della Federcalcio, dopo aver esaminato i documenti presentati dall’avvocato Grassani, che ha rappresentato il club di De Laurentiis.

IL COMUNICATO

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale Sezione I

composta dai Sigg.ri: Carmine Volpe – Presidente, Lorenzo Attolico – Componente (relatore), Maurizio Greco – Componente, Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

nell’udienza fissata il 7 settembre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. in data 26.08.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 5.000,00, inflitte al calciatore Victor James Osimhen in relazione alla gara Napoli/Venezia del 22.08.2021, udito l’Avv. Mattia Grassani per la ricorrente nonché sentito l’Arbitro

ha pronunciato il seguente dispositivo:



accoglie il ricorso e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara e l’ammenda in € 15.000,00 (quindicimila/00). Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

fonte: ilbianconero.com