Scintille Bergomi-Del Piero – Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero: scontro in diretta al Club, su Sky Sport. Parte l’ex Inter: “All’Inter si mette troppa pressione, non è una squadra costruita per vincere. Ha la quarta rosa del campionato ed è forte come le altre, non di più”.

Lo storico capitano bianconero non ci sta: “​​Stiamo parlando di pressione? Chi è che non ha pressione? La Juve ha pressione, il Milan sta avendo pressione. La pressione ce l’hanno tutti”.

Scintille Bergomi-Del Piero a Sky Sport

“E’ la squadra che deve vincere, l’Inter. Anche l’anno scorso poteva farlo. Io ho vissuto sempre con la Juve sotto pressione, per me è relativamente importante. Una squadra costruita come l’Inter è costruita per vincere lo scudetto. Una squadra come il Milan non era fatta per vincere lo scudetto, se non vincerà non sarà grave”.

Bergomi cerca di spiegare e Del Piero chiude con una battuta: “Dopo parliamo del Benevento? Cerchiamo di non mettere pressione anche a loro…”.

fonte: ilbianconero.com