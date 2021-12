Sorteggi Champions League – E’ il giorno del sorteggio. La Champions League andrà in archivio fino a febbraio, ma prima c’è tempo per l’urna di Nyon, per scoprire quale sarà l’avversaria della Juventus agli ottavi. Alle 12 si parte.

La Juve di Allegri, prima nel proprio girone, può incontrare il Paris Saint-Germain di Messi e Mbappé, ma anche l’Atletico Madrid. Questi i due pericoli maggiori, poi le altre: Villarreal, Benfica, Salisburgo e Sporting.

Sorteggi Champions League, le squadre

TESTE DI SERIE

Ajax

Bayern Monaco

Manchester City

Liverpool

Manchester United

Real Madrid

JUVENTUS

Lille

SECONDE QUALIFICATE E COEFFICIENTE DI DIFFICOLTA’

Paris Saint-Germain *****

Atletico Madrid ****

Benfica ***

Salisburgo ***

Villarreal***

Sporting **

Inter (non può incontrare la Juve)

Chelsea (non può incontrare la Juve)

GLI OTTAVI – Le squadre teste di serie (qualificate come prime) giocheranno il ritorno in casa. L’andata degli ottavi si giocherà tra il 15 e il 22 febbraio, ritorno tra l’8 e il 16 marzo. Eliminata la regola del gol in trasferta che può valere doppio, in caso di parità nel doppio confronto ci saranno i tempi supplementari e in caso di ulteriore pareggio i calci di rigore.

Sorteggi Champions League Ottavi, l’avversaria della Juve

UFFICIALE – Dopo la ripetizione del sorteggio alle ore 15:00, l’ottavo di finale sarà Juve-Villarreal!

L’Inter invece pesca il Liverpool!

