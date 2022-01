Squalifiche Supercoppa, Chiellini: “Si cambi il regolamento”

Squalifiche Supercoppa – Intervenuto in conferenza stampa per presentare la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, il capitano della Juve Giorgio Chiellini ha fatto anche un appello per cambiare il regolamento del torneo dal punto di vista delle sanzioni disciplinari, per evitare che i giocatori migliori delle squadre interessate – come De Ligt e Cuadrado, nel caso specifico – debbano saltare una finale per aver rimediato un cartellino in campionato.

Squalifiche Supercoppa, le parole di Chiellini

Ecco le parole del difensore: “Lo dico da anni, che venga cambiato il regolamento delle Supercoppe, è capitato anche agli avversari: chi è ammonito deve saltare una finale? Per me non ha una logica, mi auguro che chi di dovere cambi, per favorire lo spettacolo. Da tanti anni si dice e non è cambiato niente, giochiamo senza Cuadrado e De Ligt, ma cambiamola”.

“Magari dal prossimo anno: è giusto che tra i campioni d’Italia e della Coppa Italia tutti i migliori giochino. Poi magari si scontano in campionato. Non ha senso saltare queste partite per un giallo in campionato”.

chiellini-entra-in-campo

fonte: ilbianconero.com